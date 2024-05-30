Смолов выбрал между Роналду и Месси

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов заявил в эфире своего подкаста Smol Talk, что Лионель Месси более важен для командной игры, чем Криштиану Роналду.

«Мне больше импонирует Месси. Мне кажется, что Месси влияет на игру команды больше, чем Криштиану Роналду, при этом выдающийся атлет, профессионал, пример, крутой суперчувак», — сказал Смолов.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. До этого он почти всю карьеру выступал за «Барселону» и два сезона отыграл в «ПСЖ».

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Месси в «Интер Майами».