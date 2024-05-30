Два фигуриста из России планируют выступать за Польшу

Российские фигуристы Олег Муратов и Анатолий Беловодченко планируют выступать за национальную команду Польши, передает «Матч ТВ».

Спортсмены уже получили открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Муратов, который родился в Харькове, до сезона-2020/21 выступал за Украину. В 2022 году он занял десятое место на чемпионате России в паре с Софьей Качушкиной.

Беловодченко в паре с Юлией Тульцевой в 2021 году занял 11-е место на чемпионате России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Татьяна Тарасова оправдала рукоприкладство в спорте.