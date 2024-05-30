Стало известно, интересуется ли «Марсель» Чаловым

Советник правления французского «Марселя» Мехди Бенатия заявил, что клуб не интересуется игроком московского »ЦСКА» Федором Чаловым, передает Sport24.

«Мы не интересуемся Федором Чаловым. Это фейковая новость», — сказал Бенатия.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки.

В матче 30-го тура РПЛ ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал». Таким образом, московский клуб завершил сезон в РПЛ на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова набрали 48 баллов за 30 туров.

В прошлом сезоне чемпионата Франции «Марсель» занял восьмое место, набрав 50 очков. Первое место занял «ПСЖ», набрав 76 баллов. На девять очков от «ПСЖ» отстал «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин. Замкнул тройку сильнейших «Брест» (61).

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