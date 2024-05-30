Стало известно, когда Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» оформит трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в июне. Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Условия сделки уже согласованы с «Краснодаром». Контракт Сафонова с «ПСЖ» будет рассчитан до лета 2029 года. «Краснодар» побьет клубный рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24, а также стал обладателем национального Кубка.

Ранее экс-тренер сборной России оценил шансы Сафонова занять место в воротах «ПСЖ».