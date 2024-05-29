Губерниев раскритиковал «Спартак» за расставание со Слишковичем

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что московский «Спартак» не должен был расставаться с боснийским тренером Владимиром Слишковичем.

По его словам, столичный клуб остается зоной турбулентности российского футбола.

«Слишкович ушел, хотя две недели назад говорили, что он останется. Мне кажется, что в «Спартаке» продолжают тянуть штурвал то от себя, то на себя. И подобные вещи могут привести к тому, что «спартаковский» самолет вновь свалится в плоский штопор. Странная история», — заявил Губерниев.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Ранее агент Владимира Слишковича назвала истинную причину его ухода из «Спартака».