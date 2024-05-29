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Вслед за Дзюбой «Локомотив» покинул еще один футболист

«Локомотив» объявил об уходе из клуба полузащитника Рината Жемалетдинова

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Московский «Локомотив» в официальном Telegram-канале объявил об уходе полузащитника Рифата Жемалетдинова.

Футболист после ухода из команды находится в статусе свободного агента.

Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива» с пяти лет. Он провел в составе «железнодорожников» практически всю карьеру, только с 2016 по 2018 год он защищал цвета казанского «Рубина». В сезоне-2023/24 он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, оформил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведенные в команде, и вклад в ее победы!» — говорится в заявлении клуба.

«Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. Серебряные медали по итогам сезона завоевал «Краснодар», бронзовые — у московского «Динамо».

Ранее стал известен новый тренер каталонской «Барселоны».

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