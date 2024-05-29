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Стала известна главная проблема Рублева на «Ролан Гаррос»

Пивоварова: Рублев боролся с травмами и болезнью на «Мастерсе» в Мадриде

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EDGAR SU/REUTERS

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» назвала возможной проблемой Андрея Рублева на «Ролан Гаррос» его накопившуюся усталость после предыдущих турниров — особенно после «Мастера» в Мадриде.

«Очень хочется верить, что Андрей уже восстановился после своего испытания в Мадриде (Рублев выиграл второй «Мастерс» в карьере, победив в финале Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6. 7:5, 7:5. — «Газета.Ru»). Он оказался там в нечеловеческих условиях — боролся и с травмами, и с болезнью.

Это выбило Рублева из колеи на турнире в Риме (он вылетел в третьем круге от 90-й ракетки мира Александра Мюллера. — «Газета.Ru»). Уже не осталось сил бороться.

Я надеюсь, что сейчас Андрей вернется в форму. У теннисистов бывают такие спады — даже с точки зрения физических возможностей, здоровья, иммунитета. Теннисист показывает свой максимум, а дальше происходит спад», — сказала Пивоварова.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с 48-й ракеткой мира, испанцем Педро Мартинесом-Портеро. Сам россиянин занимает шестую строчку в мировом рейтинге.

Ранее Джокович раскрыл причину провала Надаля в первом круге «Ролан Гаррос».

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