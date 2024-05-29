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Гимнастка Мамун объяснила, почему Винер обзывала ее тварью и скотиной

Мамун об обзывательствах со стороны Винер: не воспринимала на свой счет

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Российская гимнастка Маргарита Мамун рассказала на YouTube-канале Вити Кравченко, что не воспринимала на свой счет то, что тренер Ирина Винер обзывала ее тварью и скотиной.

«Конечно, я не поддерживаю такие методы. Я это ни в коем случае не воспринимала на свой счет. Мои тренеры пытались разбудить во мне зверя. Типичный спортсмен — это тот спортсмен, который злой», — сказала Мамун.

Мамун — четырехкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырехкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира. О завершении профессиональной карьеры гимнастка объявила 4 ноября 2017 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Мамун заявила о желании сняться в супергеройском кино.

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