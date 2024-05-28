Фигуристка Туктамышева предположила, что ее фамилия пошла от хана Тохтамыша

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью Елене Ханге на канале «Просто такая генетика» поделилась информацией о происхождении своей фамилии.

«Тетя по папиной линии изучала этот вопрос. По-моему, фамилия пошла от тюркского «остановка» или «остановись», что-то такое. Доказательств, что моя фамилия пошла от хана Тохтамыша, я не видела, но это было бы круто. Если мы говорим только об одной национальности, то все-таки русская», — рассказала фигуристка.

Тохтамыш — хан Золотой Орды в 1380–1395 годах и хан Тюменского ханства в 1396–1406 года. Умер в Чинги-Туре, где позднее основали город Тюмень.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева является серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании и чемпионкой Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

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