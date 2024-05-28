Загитова рассказала о серьезном стрессовом периоде в жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале призналась, что переживает стрессовый период из-за сдачи экзаменов в институте.

«Просто завтра очень важный, серьезный, нервозный день – сдача госов. Честно могу сказать, что даже на Олимпийских играх я так не переживала, как сейчас. Спонсор моей программы – глицинчик. Всем студентам и учащимся я желаю удачной сдачи экзаменов. Ну и всем нам крепких нервов и хорошего настроения», — рассказала Загитова.

В августе 2020 года спортсменка поступила в РАНХиГС, где учится на программе «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Также она была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в 2024 году. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова выложила фото из постели в платье, которое едва прикрывает ягодицы.