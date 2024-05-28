Сафонов прилетел в Париж, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» прилетел в Париж, чтобы пройти медосмотр перед переходом во французский «ПСЖ», передает RMC Sport.

Отмечается, что футболист подпишет пятилетний контракт с парижанами. Сумма трансфера составит €20 млн.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» в минувшем сезоне стал чемпионом Франции, а также выиграл национальный Кубок. В Лиге чемпионов парижане вылетели в 1/2 финала от дортмундской «Боруссии».

Ранее шансы Сафонова заиграть в «ПСЖ» назвали малыми.