Стала известна трансферная цель «Спартака»

Московский «Спартак» может подписать контракт с центральным защитником для ротации, передает «Евро-Футбол.Ру».

Это произойдет, если клуб покинет Павел Маслов, который в минувшем сезоне провел лишь четыре матча. «Спартак» уже покинул защитник Георгий Джикия, у которого завершился контракт с красно-белыми.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

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