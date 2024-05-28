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Российский фигурист признался, что хотел уйти от Тутберидзе

Фигурист Самсонов рассказал, что хотел уйти из группы Тутберидзе

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Даниил Самсонов заявил, что у него были мысли уйти из группы Этери Тутберидзе. Об этом он рассказал в эфире канала «Фигурка» на сервисе Boosty.

«Хотел ли уйти из группы Тутберидзе? Честно скажу, что иногда бывали мысли, когда жутко злит что-то или не получается. Но серьезных мыслей, чтобы я задумался, начал искать кого-то, такого не было», — сказал Самсонов.

Самсонов несколько лет назад считался одним из самых перспективных одиночников в мировом фигурном катании, однако резко его форма пошла на спад. Выяснилось, что причиной этому стали проблемы со здоровьем. У Самсонова выявили синдром Осгуда-Шляттера — заболевание суставов из-за повреждения большой берцовой кости.

Однако в сезоне-2022/23 фигурист вернулся на соревновательный лед и принял участие в первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы». Он занял итоговую пятую строчку.

На Гран-при в Москве, который состоялся в ноябре 2023 года, Самсонов занял третье место.

Ранее Самсонов сравнил популярность фигурного катания и футбола.

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