Назван тренер, который может заменить Карпина в сборной России

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что тренер сине-бело-голубых Сергей Семак может заменить Валерия Карпина на посту наставника сборной России, передает «РБ Спорт».

«Допустим, если Карпин уходит из сборной и ее возвращают в Европу, я думаю, первый, кто приходит на ум, это Семак как тренер. РФС совершенно спокойно с «Зенитом» сядут и договорятся об этом», — сказал Радимов.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

Ранее тренер «Зенита» рассказал, уйдут ли бразильцы из клуба.