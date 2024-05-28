Тренер «Зенита» рассказал, уйдут ли бразильцы из клуба

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра заявил, что бразильские футболисты не хотят уходить из команды, передает «РБ Спорт».

«Я по ним такого желания не вижу. Вы видели, как они радовались чемпионству, у них все хорошо. Понятно, что без еврокубков сложно, но они полностью отдаются своей работе», — сказал Оливейра.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

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