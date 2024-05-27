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Вторая ракетка мира подтвердил отношения с российской теннисисткой

Итальянский теннисист Синнер подтвердил отношения с россиянкой Калинской

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Chu Chen/Global Look Press

Итальянский теннисист Янник Синнер после матча против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») на пресс-конференции подтвердил свои отношения с российской теннисисткой Анной Калинской. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Знаете, я не люблю много говорить о своей личной жизни. Да, я с Анной, но мы все держим в секрете. Больше ничего не скажу», — сказал Синнер.

Примечательно, что Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с Юбэнксом. Встреча завершилась победой Синнера в трех сетах — 6:3, 6:3, 6:4.

Калинская — победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В рейтинге теннисистка идет на 22-м месте. Синнер занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступая только Новаку Джоковичу.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее пару застали за совместным ужином в ресторане.

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