Тюкавин заявил, что не собирается уезжать из России

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин заявил, что планирует провести следующий сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

Форвард заявил, что планирует и в следующем сезоне стать участником церемонии вручения премии «Герои РПЛ», которая состоялась 26 мая в Москве.

«Почему я в этом так уверен? Вот так вот», — заявил Тюкавин.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

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