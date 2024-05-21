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Российская фигуристка обнажила часть груди в декольте

Фигуристка Константинова обнажила часть груди в декольте

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stasya_konstantinovaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Станислава Константинова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новой фотографией.

На кадре спортсменка позирует в футболке с декольте, обнажающим часть груди.

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года девушка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты. Сестра Константиновой продолжает заниматься фигурным катанием.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19. Она — мастер спорта международного класса.

8 марта Константинова в своем Telegram-канале призналась, что организаторы турнира по шоу-программам «Русский вызов» за сутки до мероприятия отказали ей в выступлении.

Ранее российская синхронистка похвасталась грудью в бикини.

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