Фьюри рассказал, что доволен после боя с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что он остался доволен поединком против Александра Усика, несмотря на поражение раздельным решением судей, передает Sport24.

«Я счастлив, я сделал все, что в моих силах и думаю, что победил. Но как получилось, так получилось. Нам обоим заплатили, и мы оба вернемся к своим семьям. Я доволен выступлением, которое мы подарили фанатам», — сказал Фьюри.

Усик в поединке с Фьюри стал абсолютным чемпионом мира.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее организатор боя между Усиком и Фьюри отреагировал на итоги поединка.