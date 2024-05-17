Зеленский раскритиковал идею олимпийского перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в идею олимпийского перемирия, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, подобный шаг в текущих условиях ни к чему не приведет.



«У нас уже было прекращение огня. Есть риск — кто будет фиксировать, если во время прекращения огня их силы подойдут к нам? Для меня это пока звучит как неживая история», — заявил Зеленский.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

Ранее сообщалось, что российским журналистам запретили на ОИ-2024 демонстрировать флаг и гимн.