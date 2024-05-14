Стало известно, за сколько «Динамо» может отпустить Тюкавина в «Атлетико»

Руководство московского «Динамо» может отпустить нападающего сборной России Константина Тюкавина в мадридский «Атлетико» минимум за €20 млн. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По информации источника, именно эта сумма фигурирует в контракте Тюкавина в качестве отступных — за меньшие деньги бело-голубые расстаться с игроком не готовы.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 28 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив 15 мячей.

На данный момент «Динамо» занимает первую строчку в РПЛ с 53 очками. На второй строчке идет петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», набрав 50 баллов. До конца чемпионата остается сыграть два тура.

«Атлетико» в чемпионате Испании за три тура до финиша идет на четвертом месте, набрав 70 очков.

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