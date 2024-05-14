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Капитан «Спартака» Джикия обратился в суд

Капитан «Спартака» Джикия подал иск в суд на застройщика

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия подал исковое заявление в Тушинский районный суд Москвы на застройщика, потребовав выплаты компенсации за недостатки при сдаче объекта недвижимости. Карточка дела опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

По сообщению АГН «Москва», футболист просит компенсировать сумму в размере более 12,5 млн рублей. Частично эту сумму Джикия потратил на самостоятельное устранение недостатков, остальную часть он требует взыскать в качестве уменьшения площади трех спорных объектов и уменьшения прав на долю в общедомовом имуществе.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее Александр Медведев опроверг новость о том, что назвал игроков «Зенита» импотентами.

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