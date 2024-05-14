Александр Медведев опроверг новость о том, что назвал игроков «Зенита» импотентами

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что после поражения сине-бело-голубых от московского ЦСКА он назвал игроков команды импотентами, передает РИА Новости.

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — сказал Медведев.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее Андрей Червиченко ответил на вопрос, исчерпал ли себя Сергей Семак в «Зените».