Миллер выставил ультиматум игрокам «Зенита»

Руководство петербургского «Зенита» после поражения команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА выставило ультиматум своим игрокам.

По информации журналиста Кирилла Легкова, глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер пообещал лишить футболистов всех бонусов при условии, если они не станут обладателями Кубка России по итогам текущего сезона. Сообщается, что каждый игрок по окончании чемпионата в случае победы может получить до €300 тысяч.

Встреча, которая состоялась 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

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