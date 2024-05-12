В «Зените» заявили, что не понимают как работают судьи

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что не понимает принцип работы судейского корпуса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По судейству не хочу ничего говорить. За работой ЭСК следим только ради интереса — многие вещи и трактовки абсолютно непонятны», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее победные голы «Динамо» объяснили колдовством вуду.