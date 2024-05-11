Российская гимнастка опубликовала фото на пляже в платье с открытыми плечами

lalakramarenko2004/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась в своих соцсетях новой фотографией.

На снимке девушка позирует на пляже в платье с открытыми плечами.

В середине сентября Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Дина Аверина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Анна Попова.

Крамаренко имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь известного футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее жена игрока сборной России снялась обнаженной в блестках.