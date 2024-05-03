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Карякин назвал глупыми рекомендации украинцам следить за россиянами на Играх

Карякин о рекомендации украинцам следить за россиянами на ОИ: это глупо

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ОНФ

Российский шахматист Сергей Карякин назвал глупыми рекомендации украинцам следить за россиянами на Олимпиаде в Париже с целью сообщений о нарушениях нейтрального статуса, передает ТАСС.

«Это глупая инициатива, я не понимаю, зачем это нужно спортсменам. Нас со всех сторон прижимают. Я бы призадумался на месте наших спортсменов, стоит ли вообще ехать на Олимпиаду», — сказал Карякин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Госдуме заявили, что власти Украины поддерживают слежку за атлетами России.

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