В ЦСКА объяснили выбор игроков на матч со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что не испытывал особых проблем с выбором стартового состава. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Кто был, того и выбрали (смеется). Если брать Лукина — то здесь все ясно-понятно: была сборная, они съездили в Латинскую Америку, а потом набирал кондиции. Вот, настало время показывать свои кондиции. Агапов — имеет две позиции на футбольном поле, универсал. Зделар появился на своем месте, Заболотный проявил себя во всех футбольных качествах. Единственное — голов не хватило. После игры футболисты «Спартака» от усталости рухнули на газон — думаю, что Антон в этом сыграл не последнюю роль», — заявил Федотов.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38-ю очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что ему без разницы, кто станет чемпионом.