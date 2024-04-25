Игрок клуба РПЛ заявил, что ему без разницы, кто станет чемпионом

Вратарь «Ростова» Никита Медведев признался, что у него нет предпочтений в том, кто станет чемпионом в этом сезоне. Его слова передает «Матч ТВ».

«Предпочтения в чемпионской гонке? У меня нет предпочтений по поводу этого. У меня есть задачи, цели в нашей команде. Мне без разницы, кто станет чемпионом. Кто будет сильнее, кто будет больше достоин, тот и станет чемпионом. Я ни за кого не болею, ни за кого не переживаю», — сказал Медведев.

В 21-м туре «Ростов» обыграл «Урал» на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч в активе Роналдо. Команда сравнялась с идущим седьмым ЦСКА по количеству набранных очков.

24 апреля «Зенит» сенсационно уступил казанскому «Рубину» в Санкт-Петербурге со счетом 0:2.

Сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее экс-игрок «Зенита» выразил сомнение в очередном чемпионстве команды.