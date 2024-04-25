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Игрока «Рубина» могут наказать за шутку о деньгах в российском футболе

Комитет по этике РФС может наказать игрока «Рубина» Безрукова за шутку о деньгах

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ФК «Рубин»

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о последствиях шутки игрока «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом». Заявление РФС приводит «Спорт-Экспресс».

«Вне зависимости от того в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной, — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.

В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС», — сказали в РФС.

В РФС уже направлено письмо, с просьбой дать правовую оценку словам Безрукова. Футболист ранее заявил, что в команде ждут денег от «Краснодара» за то, что «Рубин» обыграл «Зенит».

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набирают 36 очков и сравниваются с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру.

Ранее сообщалось, что 14 игроков клуба РПЛ отравились перед матчем 25 апреля.

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