Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

14 игроков клуба РПЛ отравились перед матчем 25 апреля

Тренер «Сочи» Морено заявил, что 14 игроков отравились перед матчем с «Ахматом»

close
100%
Ricardo Larreina/Global Look Press

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал о массовом отравлении игроков команды перед матчем с «Ахматом». Его слова передает «Матч ТВ».

«Все просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали на стадион», — сказал Морено.

Матч между «Ахматом» и «Сочи» состоится 25 апреля. Начало в 20:30 по московскому времени.

«Сочи» перед этим матчем располагается на последнем месте в турнирной таблице (19 очков). Грозненцы идут на 15-й позиции, имея на четыре очка больше.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее «Спартаку» предрекли чемпионство в следующем сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами