14 игроков клуба РПЛ отравились перед матчем 25 апреля

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал о массовом отравлении игроков команды перед матчем с «Ахматом». Его слова передает «Матч ТВ».

«Все просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали на стадион», — сказал Морено.

Матч между «Ахматом» и «Сочи» состоится 25 апреля. Начало в 20:30 по московскому времени.

«Сочи» перед этим матчем располагается на последнем месте в турнирной таблице (19 очков). Грозненцы идут на 15-й позиции, имея на четыре очка больше.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

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