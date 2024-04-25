Российский тренер: путаю легионеров «Зенита» — может, Артур и есть Педро

Бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что у «Краснодара» есть шансы на первое место за счет перестройки в лидирующем «Зените», а также признался, что путает многих легионеров сине-бело-голубых.

«Я изначально говорил, что «Краснодару» будет очень тяжело, потому что каждый матч он должен играть с надрывом. Он уже растерял большой процент очков, в первом же туре упустил победу в матче с «Рубином», потом проиграл «Ростову», потом — «Зениту». Казалось бы, он весь чемпионский потенциал потерял.

Но сейчас, видимо, «Зенит» в стадии перестройки команды. У него появляются какие-то болезненные моменты, он ходит на грани риска. Есть новые игроки. Россиян мы, вроде, знаем — и Мостового, и Сергеева, если говорить об атаке. А вот Педро, Мантуан, Кассьерра, Артур — я их путаю. Может, Артур и есть Педро? Или Мантуан и есть Артур? Узнаю безошибочно только Вендела, Клаудиньо и Барриоса — костяк. А новые игроки еще не до конца заточены под наш чемпионат, достаточно серьезный. Он, конечно, не топовый, но крепкий, и любая расслабленность выйдет боком», — считает Билялетдинов.

Накануне «Зенит» проиграл дома «Рубину» в матче вынесенного 21-го тура РПЛ. Несмотря на это, «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ с 50-ю очками. Вместе с тем, «Краснодар» выиграл свой матч, победив «Балтику» 3:2, и теперь отстает от сине-бело-голубых лишь на балл, идя на второй строчке. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Краснодар» отправится в гости к «Крыльям Советов».

Ранее стало известно, какой момент будет определяющим в чемпионской гонке РПЛ.