Россиянка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Людмила Самсонова во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) обыграла четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема», японку Наоми Осаку со счетом 6:2, 4:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 22 минуты. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в 1/8 финала турнира в Мадриде Самсонова сразится с американкой Мэдисон Кис. Призовой фонд турнира составляет €7 877 020.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Самсонова идет на 17-м месте (2 550 очков). Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 560 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (7 848 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7 258 очков). Дарья Касаткина, набрав 3113 очков, занимает 11-е место. Она лучшая из россиянок.

Ранее Касаткина призналась, что у нее нет коннекта с Шараповой.