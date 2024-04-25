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Вице-премьер России назвал санкции к российскому спорту подарком

Вице-премьер России Чернышенко: санкции недружественных стран были нам подарком

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о влиянии санкций на российский спорт. Его слова передает РИА Новости.

«Россия снова доказала, что задает тренды, в том числе и спортивные. Мы развиваем сотрудничество с дружескими странами. Мы проведем Игры БРИКС, Игры дружбы. Тесно взаимодействуем с Китаем. Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности, а мы будем развивать новые инновационные форматы», — сказал Чернышенко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые федерации уже отказались от выступления на Играх.

Ранее глава Федерации фехтования России объяснил, почему россияне не поедут на Олимпиаду.

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