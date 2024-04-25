Игрок «Рубина» попросил «Краснодар» перевести деньги команде за победу над «Зенитом»

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков пошутил, что «Краснодар» должен заплатить команде за победу над «Зенитом». Его слова передает «Матч ТВ».

«Это было потрясающе. Хочется отметить болельщиков. Они поддерживали хоть и не нас, но это подстегивало и заставляло играть на полной концентрации и самоотдаче.

Но нужно отметить соперника, они играли очень здорово. Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять, как «Реалу» в матче Лиги чемпионов с «Ман Сити». «Краснодар», ждем на карту денежки», — сказал Безруков.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набирают 36 очков и сравниваются с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

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