Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса ищут российские судебные приставы из-за долгов компании «Посуда онлайн», совладельцем которой является футболист, передает Telegram-канал Shot.

Долг фирмы на сегодняшний день составляет 165 тысяч рублей. Сам Промес не заплатил налогов на сумму в 404 тысячи рублей. Сумма неуплаты продолжает расти.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Денис Глушаков рассказал, что сделал бы с Промесом на месте «Спартака».