Нападающего «Виннипега» Наместникова сравнили с конкурентами из «Колорадо»

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник популярного YouTube-подкаста «Скользкий лед», рассказал «Газете.Ru», что считает «Колорадо Эвеланш» фаворитом серии против «Виннипег Джетс» в Кубке Стэнли благодаря превосходству «лавины» в классе.

«Сила «Виннипега», что они, наверное, более равны по всем своим звеньям. То есть, да, понятно, есть чуть более доминирующие Шайффли и Коннор, но «низы», как мне кажется, у них чуть посильнее с тем же Наместниковым. На мой взгляд, у «Колорадо»-то такого центра в нижних звеньях нет. Поэтому задача «Виннипега», конечно, максимально остановить Маккиннона и Рантанена и постараться максимально надежно сыграть в меньшинстве, в чем я очень сомневаюсь. Ну, то есть, чтобы Маккинон растворился просто в этой серии, я себе немножечко не представляю. Поэтому я все равно больше за «Колорадо». Они помощнее, они сильнее по именам, они быстрее, они более физически подготовлены. «Виннипег» только если каким-то оборонительным хоккеем эту серию возьмет. У меня веры в них нет. Хотя наверняка они тоже зацепятся, и шесть-то матчей будут», — рассказал Майков.

«Виннипег» и «Колорадо» заняли второе и третье места в Центральном дивизионе соответственно и встретились в первом раунде Кубка Стэнли-2024. После двух матчей в Виннипеге счет в противостоянии – 1-1. Серия продлится до четырех побед.

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