Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нападающего «Виннипега» Наместникова сравнили с конкурентами из «Колорадо»

Комментатор Майков: «Виннипег» не сможет остановить Маккиннона

close
100%
James Carey Lauder-USA TODAY Sports/Reuters

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник популярного YouTube-подкаста «Скользкий лед», рассказал «Газете.Ru», что считает «Колорадо Эвеланш» фаворитом серии против «Виннипег Джетс» в Кубке Стэнли благодаря превосходству «лавины» в классе.

«Сила «Виннипега», что они, наверное, более равны по всем своим звеньям. То есть, да, понятно, есть чуть более доминирующие Шайффли и Коннор, но «низы», как мне кажется, у них чуть посильнее с тем же Наместниковым. На мой взгляд, у «Колорадо»-то такого центра в нижних звеньях нет. Поэтому задача «Виннипега», конечно, максимально остановить Маккиннона и Рантанена и постараться максимально надежно сыграть в меньшинстве, в чем я очень сомневаюсь. Ну, то есть, чтобы Маккинон растворился просто в этой серии, я себе немножечко не представляю. Поэтому я все равно больше за «Колорадо». Они помощнее, они сильнее по именам, они быстрее, они более физически подготовлены. «Виннипег» только если каким-то оборонительным хоккеем эту серию возьмет. У меня веры в них нет. Хотя наверняка они тоже зацепятся, и шесть-то матчей будут», — рассказал Майков.

«Виннипег» и «Колорадо» заняли второе и третье места в Центральном дивизионе соответственно и встретились в первом раунде Кубка Стэнли-2024. После двух матчей в Виннипеге счет в противостоянии – 1-1. Серия продлится до четырех побед.

Ранее российский тренер объяснил, почему Овечкин не забивает в плей-офф НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами