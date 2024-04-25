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Шансы «Зенита» на победу в РПЛ снизились на 16%

Opta: Шансы «Зенита» на победу в РПЛ снизились на 16% после поражения от «Рубина»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Шансы петербургского «Зенита» на победу в Российской премьер-лиге снизились с 90 до 74 процентов, передает Opta Sport в своtм Telegram-канале.

Шансы «Краснодара» на победу возросли с 9 до 24 процентов. Шансы московского «Динамо» составляют 1,8 процента.

24 апреля казанский «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набрали 36 очков и сравнялись с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

В следующем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдет 28 апреля. Команды выйдут на поле в 19.15 по московскому времени.

Ранее была названа главная проблема «Зенита».

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