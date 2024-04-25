В Кубке Гагарина установлен новый рекорд

Кубок Гагарина 2024 года стал самым посещаемым за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В текущем году матчи Кубка Гагарина посетили 751 703 зрителя. Предыдущий рекорд был поставлен в 2023 году (729 876).

Средняя посещаемость матчей Кубка Гагарина в 2024 году составила 9396 зрителей, что также является рекордом.

Обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», обыграв в четвертом матче финальной серии ярославский «Локомотив». На пути к финалу «Металлург» обыграл хабаровский «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».

«Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Магнитогорцы добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В этом сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее олимпийский чемпион призвал упразднить конференции в КХЛ.