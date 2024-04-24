Экс-тренер сборной России объяснил, как «Спартак» сыграет против ЦСКА

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» от красно-белых не стоит ждать яркой атакующей игры, которую они показали в предыдущей игре с «Ростовом».

По его мнению, предстоящий матч сложится по-другому

«Такой игры, как с «Ростовом», я от «Спартака» не ожидаю. Здесь все будет, наверное, равновесно. Обе команды будут стараться по максимуму использовать свободное пространство — как только появится возможность атаковать, команды будут пытаться это сделать. Но при этом, не думаю, что какая-то из команд проиграет позиционную игру в обороне. Будет огромное желание забить, желание создать что-то у чужих ворот, но игроки линии обороны будут максимально внимательно сделить за перемещениями игроков, это будет сдерживающий фактор», — заявил Игнатьев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

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