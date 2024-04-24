Стало известно, что решит судьбу матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» ключевую роль может сыграть уровень сыгранности команд.

По его словам, из-за удаления Виллиана Роши и Игоря Дивеева в игре с «Ахматом» у ЦСКА не будет хватать этого компонента.

«Прошедшие игры — это уже история, от них нужно абстрагироваться. Перед дерби, имеющим такую длинную, многолетнюю историю, все уходит на второй план. Надо анализировать те ресурсы, которые есть в распоряжении команд: и кадровые, и психологические, и физические. У армейцев будут отсутствовать два основных защитника — Дивеев и Роша. Причем дело не в том, что их не будет — на их место выйдут другие игроки, которые находятся в обойме и которые достойны принять участие в этом интересном матче, а в компоновке — уровень сыгранности будет ниже», — заявил Игнатьев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

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