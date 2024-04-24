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На Украине заявили, что делают все возможное, чтобы предотвратить возвращение россиян

Амирханов: украинская федерация фигурного катания отрицательно относится к России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Глава Федерации фигурного катания Украины Даниль Амирханов заявил, что организация пытается продлить отстранение российских спортсменов. Его слова передает «Суспільне Спорт».

«Мы всегда отстаиваем свою точку зрения, рассказываем, показываем. Мы делаем все возможное на своем фронте, чтобы предотвратить возможное возвращение россиян. Но, к сожалению, не все зависит от нас.

Конечно, вся украинская федерация отрицательно относится к России. Но эта страна использует все возможности, чтобы хоть как-то вернуться в фигурное катание», — сказал Амирханов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российских фигуристов обвинили в том, что они водят за нос своих фанатов.

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