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Два итальянских клуба намерены приобрести Миранчука

«Фиорентина» и «Торино» проявляют интерес к Миранчуку

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянские «Фиорентина» и «Торино» хотят усилиться полузащитником сборной России и «Аталанты» Алексеем Миранчуком. Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечается, что «Аталанта» готова рассмотреть возможность отпустить российского игрока в другой клуб.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 32 матча во всех турнирах, забив четыре мяча и оформив 11 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+5. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (11+4).

После 32 туров Серии А «Аталанта», набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице. Это дает команде право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. В минувшие выходные миланский «Интер» обыграл «Милан» и досрочно стал победителем Серии А.

«Аталанта» продолжает выступление в Лиге Европы. В 1/8 финала итальянская команда обыграла «Ливерпуль». В четвертьфинале «Аталанта» встретится с «Марселем».

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