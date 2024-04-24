Игрок ЦСКА получил двухматчевую дисквалификацию из-за грубого фола в матче РПЛ

Защитник ЦСКА Виллиан Роша дополнительно дисквалифицирован за грубое нарушение в игре 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (1:2). Об этом РИА Новости сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В первом тайме бразилец шипами наступил на ногу Лечи Садулаеву. Теперь он пропустит два матча. Еще один защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который в матче также получил красную карточку, пропустит одну игру.

Из-за дисквалификации и Роша, и Дивеев не смогут сыграть со «Спартаком». Матч состоится 25 апреля в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Также Роша, соответственно, не сыграет в матче 26-го тура национального первенства с калининградской «Балтикой».

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

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