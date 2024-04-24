В Госдуме назвали дело Валиевой политическим заказом

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова объяснила разницу в делах российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, и пловцов из Китая, которые, по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), за употребление допинга отстранены не были. Ее слова приводит РИА Новости.

«Смотрите, те же китайцы нашли виноватых на кухне отеля, тех, кто якобы опрометчиво подмешал этот препарат, и выдали их WADA. И это решение (WADA) стало возможным. У нашей же девочки были разные версии возможного взрослого вмешательства, и ни одну из них сразу не приняли. Потому что был политический заказ», — заявила Журова.

22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено 2,1 нанограмма запрещенного вещества на один миллилитр, а в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее в США призвали реформировать WADA.