«Промес? Тоже где-то сидит»: сын Акинфеева объявил составы на дерби со «Спартаком»

9-летний Даниил Акинфеев, сын вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева, стал героем ролика, выпущенного перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Видеозапись опубликовала пресс-служба армейцев.

Акинфеев-младший представил составы команды на дерби в настольном футболе.

«У красно-белых с капитанской повязкой Георгий Джикия. А… Он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит», — сказал Даниил.

В конце кадра появился сам Акинфеев, а также его 8-летняя дочь Евангелина.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 38 очков. ЦСКА идет на шестой строчке (37). Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. На четыре очка от «Зенита» отстает «Краснодар».

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

Ранее в ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева перед матчем со «Спартаком».