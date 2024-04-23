Тренера Гогниева назвали смешным созданием

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью Legalbet заявил, что сомневается в тренерских способностях Спартака Гогниева.

По его мнению, тренер Гогниев ничего из себя не представляет.

«Гогниев — это просто понтовик, понты гоняет. Будет мне еще рассказывать. Его команда горит 1:6, а он там скачет перед руководством. Дите маленькое! Еще обижается на кого-то. Ему на себя обижаться надо», — заявил Канчельскис.

43-летний специалист покинул пост главного тренера «Химок» в апреле 2023 года и с тех пор не работал в профессиональном футболе. Под его руководством красно-черные провели 19 матчей, одержали одну победу, пять раз сыграли вничью и 13 раз проиграли.

Во время карьеры игрока Гогниев выступал на позиции нападающего и защищал цвета «Динамо», ЦСКА, «Ротора», «Алании», «Сатурна», «Ростова», «Краснодара», «Урала» и «Кубани».

В составе ЦСКА Гогниев стал чемпионом России 2003 года, победителем Кубка России сезона-2001/02, а также серебряным призером чемпионата России 2002 года.

Ранее легенда ЦСКА Владимир Пономарев назвал имя разочаровавшего его игрока.