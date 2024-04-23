«Арсенал» разгромил «Челси» и упрочил лидерство в АПЛ

Лондонский «Арсенал» разгромил столичный «Челси» в матче перенесенного 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Счет в матче открыл Леандро Троссард на 4-й минуте встречи. Уже во втором тайме свои мячи забили Бен Уайт, который отличился дважды — на 52-й и 70-й минутах, и Кай Хаверц, оформивший дубль на 57-й и 65-й минутах.

Таким образом, «Арсенал» упрочил свое лидерство в турнирной таблице. За 34 матча команда, которую возглавляет испанский специалист Микель Артета, набрала 77 очков. На втором месте идет «Ливерпуль», у которого 74 балла и матч в запасе, на третьем месте — «Манчестер Сити», имеющий 73 балла и две игры в запасе.

«Челси», который возглавляет аргентинский тренер Маурисио Почеттино, имеет в активе 47 баллов. Лондонская команда идет на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Арсенал» в следующем туре сыграет гостевой поединок с «Тоттенхэмом». «Челси» проведет следующий матч на выезде с «Астон Виллой».

Ранее была названа неожиданная замена Клоппу в «Ливерпуле».