В сборной России опровергли, что выгнали спортсменку из-за нейтрального статуса

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин опроверг слова шестикратной чемпионки России Ульяны Баташовой о том, что ее исключили из национальной команды после того, как она решила получить нейтральный статус. Его слова приводит ТАСС.

Специалист отметил, что Баташова на тех стартах, в которых принимала участие, занимала пятые места, поэтому ее нельзя назвать ведущей спортсменкой страны.

«Кроме того, она не принимает участия в работе сборной команды, в последнее время Ульяна проживает в Азербайджане, ее муж и тренер является одним из тренеров сборной этой страны по триатлону. Поэтому было принято решение о передаче ставки Баташовой молодой перспективной юниорке», — заявил Макушин.

Баташова является участницей Олимпийских игр в Токио и шестикратной чемпионкой России по современному пятиборью.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Баташова сравнила себя с Овечкиным.