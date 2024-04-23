Названа неожиданная замена Клоппу в «Ливерпуле»

Возглавляющий нидерландский «Фейенорд» Арне Слот может сменить Юргена Клоппа на посту главного тренера английского «Ливерпуля». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Слот — главный кандидат на этот пост, однако «Ливерпуль» пока не начал переговоры со специалистом.

Слот тренирует «Фейенорд» с 2021 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Нидерландов в прошлом сезоне. Также на его счету победа в Кубке страны. В 2022 году «Фейенорд» под его руководством дошел до финала Лиги конференций, где проиграл итальянской «Роме».

Немецкий специалист Клопп работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Он покинет команду после окончания текущего сезона.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — объяснил Клопп свое решение.

Ранее Клопп допустил завершение тренерской карьеры.